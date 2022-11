Pop-up winkel met Tupperware-producten opent aan de Grote Markt: “Tupperware is zoveel meer dan diepvriespotjes”

Ellen is verdeler van Tupperware-producten in Aalst, zij zorgt ervoor dat de verkopers een mooi assortiment kunnen aanbieden aan de klanten. “Voor corona hebben we dit ook eens gedaan in de Kattestraat en dat was superplezant”, zegt ze. “Er loopt hier enorm veel volk, ik wist niet dat er zoveel mensen passeerden in de winkelstraten van Aalst. In onze pop-up vind je de volledige catalogus van Tupperware, met de kortingen. Iedereen kent de Tupperware-potjes, maar er is zoveel meer dan diepvriespotjes. Het is echt wel een vernieuwend bedrijf.” Tupperware kwam onlangs in het nieuws met slechte cijfers, maar Ellen denkt dat het allemaal wel goedkomt. Zij gelooft in de kwaliteit van haar product. “Anders stond ik hier vandaag toch niet?”