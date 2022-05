Pop-up trailer Blind Gesprongen komt naar Aalst: “Trailer op het Keizersplein”

AalstIn het VTM-programma ‘Blind Gesprongen’ springen vijf Vlamingen blind in een nieuwe job. Een expertenpanel met twee jobcoaches van VDAB screent en matcht de kandidaten met een nieuwe job. Op zaterdag 21 mei zet VDAB de loopbaan van de Aalstenaars in beweging. De pop-up van Blind Gesprongen houdt halt op de wekelijkse markt op het Keizersplein in Aalst. Passanten kunnen er loopbaantesten doen en krijgen persoonlijke tips van VDAB-experten. Jobcoach Frederik Gulinck is ook van de partij.

Met een rondrijdende trailer in zes grote steden wil VDAB de drempel verlagen om de eerste stap te zetten. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door de voorstellen van jobs die volgens enkele loopbaantesten bij hen passen. Ze kunnen ook sollicitatie- en andere tips krijgen van VDAB-experten. En wie zichzelf al in z’n droomjob wil kunnen zien, die kan dat doen in een photobooth.

Op zaterdag 21 mei tussen 8 uur en 12.30 uur staat de trailer op het Keizersplein in Aalst. Jobcoach Frederik Gulinck zal samen met de andere VDAB-bemiddelaars bezoekers helpen om hun loopbaan in beweging te zetten. Dit is de laatste halte van deze trailer, eerder stond die ook in Brugge, Antwerpen, Gent, Hasselt en Leuven.

Jobcoach

Heel wat mensen denken na over een nieuwe job, maar slechts 5 à 6% zet daadwerkelijk de stap. Dat blijkt uit onderzoek van Steunpunt Werk. Dat percentage blijft al jaren op hetzelfde niveau, maar er is beweging nodig op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt in beweging betekent dat er kansen ontstaan voor mensen die op hun beurt naar (ander) werk zoeken. Bovendien zorgt een loopbaan in beweging voor meer weerbare profielen. Nieuwe werkervaringen creëren leer- en groeikansen.

Frederik Gulinck, jobcoach VDAB: “Van alle kandidaten kregen we te horen dat ze om de één of andere reden niet tevreden waren in hun huidige job. Maar wat ze dan wel zouden willen doen, wisten ze niet. Daar hebben we hen bij geholpen: wat willen ze en wat zijn hun talenten? Ze hebben ongelofelijk veel durf gehad om blind in zo’n avontuur te springen. Die stap moet natuurlijk niet voor iedereen zo drastisch zijn. Binnenspringen in de trailer van VDAB kan al een eerste stap zijn.”

VDAB

Door mee te werken aan ‘Blind Gesprongen’ vult VDAB zijn regisseursrol voor de Vlaamse arbeidsmarkt bijna letterlijk in. VDAB wil heel Vlaanderen in beweging krijgen en zorgen dat mensen bewust nadenken over hun loopbaan. Werk is een belangrijk deel van iemand z’n leven. Het bepaalt mee het geluk, de identiteit en de sociale omgeving. VDAB wil mensen daarom uitdagen: Denk na over wat je energie geeft en durf verder te kijken dan je eerdere jobs. En maak misschien ook de sprong naar een nieuwe functie of een totaal andere job.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Er is momenteel een grote krapte op de arbeidsmarkt. Dat biedt tal van mogelijkheden voor werkzoekenden. Via de pop-up trailer kunnen heel veel mensen op een eenvoudige manier kennis maken met de werking van VDAB en een ruim scala aan jobs en opleidingsmogelijkheden ontdekken.”

Wie de volgende stap in hun loopbaan wil zetten, kan aan de slag met loopbaanbegeleiding of opleidingen. Op www.vdab.be/blind-gesprongen zet VDAB alles op een rijtje.