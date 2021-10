Pommeline en vriend openen tattooshop in Aalst: “Ik doe de fijne vrouwelijke tatoeages, hij het grote fotorealistische werk”

“Wij van Cirussoart hebben een shop in Antwerpen en werken met internationale artiesten. Nu doen we een collab met mijn vriendin”, zegt Cirio Wassenhove, die samen met Thomas Ruffai zaakvoerder is van Cirussoart. Cirio is de vriend van Pommeline Tillière. “Het wordt Cirussoart by Pommeline. We zullen dus twee tattooshops hebben, een in Antwerpen en een aan de Houtmarkt in Aalst. Pommeline zal hier regelmatig aan het werk zijn. We doen realistische tattoeages, kleine tattoos, maori, fine line, black & grey, old skool, alle stijlen. De beste internationale artiesten zullen hier aan het werk zijn.”