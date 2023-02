Politie zet Brusselse jongeren weer op de trein: “Voor de rest zeer rustige tweede carnavalsnacht in Aalst”

Jef is met zijn 101 jaar de oudste inwoner van Affligem

In woonzorgcentrum Van Lierde is Joseph ‘Jef’ Rossignol gevierd. Met zijn 101 jaar is hij de oudste inwoner van Affligem. Alle bewoners op zijn verdieping werden getrakteerd, net als familieleden en personeel. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog altijd kwiek genoeg om deel te nemen aan het verenigingsleven van Teralfene, de deelgemeente vanwaar hij afkomstig is.