Politie onderzoekt zware vechtpartij in café in Moorsel: slachtoffer krijgt slag van wielsleutel

Aalst Nieuwe Aalsterse inclusie­pre­mie goed nieuws voor Pascal (52): “Wat ik met dat geld ga doen? Een carnavals­kos­tuum kopen”

Als eerste stad in België voert Aalst een premie in voor personen met een beperking, tewerkgesteld onder begeleid werken. Op die manier krijgen mensen met een beperking de kans om vergoed (terug) aan de slag te gaan. Goed nieuws voor mensen zoals Pascal Van Royen die aan de slag is bij zuivelhoeve Keymeulen in Hofstade. “Ik weet al wat ik met dat geld zal doen, een carnavalskostuum kopen”, zegt hij enthousiast.

15 december