Politie onderhandelt met man (39) die woning dreigt op te blazen: verdachte is bekend bij politie voor weerspannigheid

De omgeving rond het huis aan de Steenweg op Aalst is volledig afgezet en mensen mogen niet terug naar hun woning. Uit voorzorg is alle elektriciteit en gas afgesloten en is de ruime omgeving geëvacueerd. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), de korpschef en ORCO, het speciale interventieteam van de politie, zijn ter plaatse. “Onze politiediensten hebben snel en adequaat gereageerd op de dreiging. De nodige evacuaties zijn uitgevoerd. Ik kan rekenen op professionele mensen om de veiligheid van al onze burgers te bewaken”, zegt de burgemeester in een eerste reactie.

Het motief van de man, die alleen in de woning is, zou zich in de familiale sfeer bevinden. De dertiger verhuisde enkele maanden geleden naar Gijzegem en woonde in het verleden in Erpe-Mere. De politie heeft contact met de dertiger en probeert hem zonder geweld naar buiten te laten komen, voorlopig zonder succes.

Omdat het onduidelijk blijft of de man al dan niet gewapend is, blijft de situatie onveranderd. De man zou ook een inspecteur van de politie gevraagd hebben die hij kent van een vorige interventie. Het is onduidelijk of die agent ook effectief zal komen bemiddelen.

Om veiligheidsredenen zijn de straten in de nabije omgeving afgesloten. Het gaat om de Neerhoflaan in beide rijrichtingen. Ook de N406 (Steenweg naar Oudegem) is afgesloten in beide rijrichtingen tussen Gijzegem-Dorp en het rondpunt aan de sporthal in Appels.

Volledig scherm De straten rond de woning zijn afgezet. © Koen Baten