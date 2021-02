Politie massaal aanwezig aan station Aalst na nieuwe oproep tot gevecht tussen straatbendes

De sfeer was bijzonder gespannen aan het station. Voor de derde keer op een week tijd hadden jeugdbendes opgeroepen om te gaan vechten aan het Aalsterse station. De jongeren zijn afkomstig uit Aalst, Denderleeuw en Ninove. De politie had informatie gekregen over de oproep en greep meteen in. “We hebben alle middelen ingezet om een nieuwe vechtpartij in de kiem te smoren”, aldus D’Haese.