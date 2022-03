Politie betrapt koppel onder donsdeken tijdens coronapandemie

Aalst Nog maar eens een ongeval met materiële schade aan Petrus Van Nuffel­straat

Aan de Petrus Van Nuffelstraat in Aalst is zaterdagnamiddag opnieuw een ongeval gebeurd met materiële schade aan twee voertuigen. Dit keer was het aan het kruispunt met de Binnenstraat. Het is lang niet het eerste ongeval sinds de aanpassing van het circulatieplan.

19 maart