Politie betrapt 114 bestuurders op overdreven snelheid

Aalst Twee jaar alcohol­slot voor dronken bestuur­ster die frontale aanrijding veroor­zaakt nadat ze sporttas wil nemen

Een vrouw uit Aalst is maandagochtend door de politierechtbank veroordeeld tot een alcoholslot van twee jaar nadat ze met haar voertuig een frontale aanrijding veroorzaakte. De vrouw was padel gaan spelen en had daar enkele glazen witte wijn gedronken waarna ze nog in haar wagen stapte en het ongeval kreeg.

13 juni