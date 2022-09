Politici knippen lintje vernieuwde Kapellekensbaan door: “Uitermate fietsveilige verbinding naar de stad”

ErembodegemDe Kapellekensbaan in Erembodegem is na maanden van wegenwerken klaar. Er kwam niet enkel een nieuwe riolering en wegdek, maar ook twee volledig uitgeruste camperplaatsen. De straat werd officieel geopend.

Na enkele maanden van hinder kunnen de buurtbewoners van de Kapellekensbaan weer tevreden en opgelucht ademhalen. De riolerings- en wegenwerken die in februari van dit jaar startten, zijn zopas succesvol afgerond. In eerste instantie werd een nieuwe riolering aangelegd waar regen- en afvalwater apart worden verzameld, daarna werd ook het wegdek volledig vernieuwd. Aan het einde van de straat werd een keerpunt geïnstalleerd.

Schepen van Openbare werken Jean Jacques De Gucht (Open Vld) is tevreden. “De Kapellekensbaan heeft voor onze stad een grote erfgoedkundige waarde. Door het behoud van de fabrieksmuur en de -schouw en door de beschrijving in de boeken van Louis Paul Boon kunnen we het industrieel verleden op deze plaats nog opsnuiven. Met dit in het achterhoofd werd dit project aangepakt en uitgetekend. Om de omgeving op te waarderen en leefbaarder te maken, is er ter hoogte van de kapel een knip gemaakt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De Kapellekensbaan is nu een uitermate fietsveilige verbinding stad – Erembodegem geworden, belangrijk voor de schoolgaande jeugd. Daarnaast wordt de omgeving van de kapel vergroend door de aanplant van 14 nieuwe leilinden”, zegt hij.

Camperplaatsen

Niet enkel voor de buurtbewoners is de heraanleg van de Kapellekensbaan goed nieuws. Ook campereigenaars doen er hun voordeel mee. In de straat op de site Schotte werden twee volledig uitgeruste camperplaatsen gecreëerd, inclusief een sanizuil, en waterpunt en overrijdbare stortputten. Schepen van Toerisme, Caroline De Meerleer (N-VA) is daar blij mee. “Met deze twee nieuwe standplaatsen komen we tegemoet aan de steeds groeiende vraag. Ook campertoeristen ontvangen we hier in Aalst met open armen.”

Feestelijke opening

Een feestelijke opening van de straat die wereldberoemd werd dankzij het literair werk van Louis Paul Boon mag uiteraard niet ontbreken. Na de officiële inhuldiging, wordt de buurt getrakteerd op een hapje en een drankje. “Na de komst van Sportcomplex Schotte, was het terecht de beurt aan De Kapellekensbaan voor een opwaardering. Om het met twee literaire titels van onze meest beruchte bewoner te zeggen: ‘De Kapellekensbaan’ is allesbehalve een ‘Vergeten Straat’”, zei burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

