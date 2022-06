Pluk zelf je boeket op de Hoezekouter: “Van koekoeksbloemen tot klaprozen en slaapmutsjes”

Aalst Tereos nu al verantwoor­de­lijk voor 35 procent van totale CO2-uit­stoot in Aalst: “Het stijgt zelfs nog, terwijl vraagt de stad van burgers om meer te fietsen en minder lang te douchen”

Minder lang douchen, al eens de auto laten staan en met de fiets naar het werk, of je huis isoleren en warmtepompen installeren... De stad Aalst vraagt van al haar inwoners inspanningen om de doelstellingen van het klimaatplan te halen. Terwijl de CO2-uitstoot in de rest van Aalst aan het dalen is, is die van het bedrijf Tereos sinds 2011 gestegen. Het bedrijf gelegen in het stadscentrum van Aalst neemt ondertussen 35 procent van al de Aalsterse CO2-uitstoot voor haar rekening. “Dan begin je je toch af te vragen wat het baat dat Aalstenaars al die enorme inspanningen leveren”, zegt Alex Polfliet van Zero Emission Solutions.

