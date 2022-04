Pilsharmonisch Orkest nu zondag op het podium in café Cosa Nostra

Aalst Man even in levensge­vaar na steekpar­tij, vermoede­lij­ke link met drugsmili­eu

In de Beukendreef in Aalst heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een steekpartij plaatsgevonden in een woning. Twee verdachten zouden het pand zijn binnen gegaan en daar de bewoner neergestoken hebben. Mogelijk was het een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer overleefde de steekpartij.

