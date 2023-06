‘Pikkeling in de stad’: “Officieel ontvangst en parade door Aalst”

Vanaf augustus GAS-boe­tes voor wie te snel rijdt in zone 30: “‘Sammeke’ zal flitsen aan scholen”

Vanaf 23 augustus kan je een GAS-boete krijgen in Aalst als je een snelheidsovertreding begaat. De politie van Aalst wil zo onder meer de snelheid in de zone 30 aan scholen beter handhaven. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal daarom ‘flitspaal Sammeke’ opduiken in de buurt van scholen. Een gewaarschuwd man is er twee waard.