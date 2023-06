Piet (93) en Florida (90) zijn 70 jaar getrouwd: “Al zeven decennia delen we lief en leed met elkaar”

Recordaan­tal deelnemers tijdens derde editie van doubletten­tor­nooi petanque­club Affligem

Onlangs was petanqueclub Affligem dé place to be voor elke petanqueliefhebber. Voor de derde keer organiseerden ze hun open doublettentornooi, en deze editie was er een om in te lijsten. Met liefst 59 doubletten werd een recordaantal deelnemers bereikt.