Pier Kornel plant woontoren aan de Dender: “Niet hoger dan 60 meter”

Hofstade Bouwpro­ject met 41 sociale woningen (opnieuw) gekelderd door gemeente­raad: “Er is gewoon geen draagvlak”

Het actiecomité dat zich verzet tegen sociale woningen in Lindeveld in Hofstade behaalt een nieuwe overwinning. De gemeenteraad van Aalst heeft - net zoals in maart vorig jaar - de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor 41 sociale wooneenheden op Lindeveld in Hofstade gekelderd.

15:36