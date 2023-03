Pianodag in Utopia: “Leerlingen piano laten zich horen”

Land Rover gaat in vlammen op, vrouw en kind kunnen tijdig uit voertuig stappen

Op de Siesegemlaan in Aalst is vrijdagavond een Land Rover volledig in vlammen opgegaan. De vrouw reed met haar voertuig in de richting van Ninove toen er plots problemen opdoken met het voertuig. Ze kon de wagen nog tijdig aan de kant zetten, maar daarna sloegen de vlammen vrij snel uit het voertuig.