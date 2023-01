Phishingmails Energiehuis BEA in omloop: “Frauduleuze berichten over (energie)premies of teruggave van belastingen”

“Opgelet! Er circuleren frauduleuze berichten over (energie)premies of teruggave van belastingen. Een officiële instantie zoals de Vlaamse overheid of Energiehuis BEA zal je nooit via e-mail, sms, of telefoon vragen naar je wachtwoord, bankgegevens of andere persoonlijke en gevoelige gegevens”, zegt de stad. “Er circuleren online frauduleuze berichten over (energie)premies of teruggave van belastingen, zoals deze: ‘U komt in aanmerking voor een energiepremie van 250 euro bij het Energiehuis. Met al uw vragen over energie kunt u voortaan terecht in het Energiehuis van uw gemeente. Om deze premie te ontvangen dient u uw rekening te bevestigen via een website. Na het voldoen van het identificatieproces ontvangt u de premie zo snel mogelijk op uw rekening.’ Vertrouw zulke berichten niet. Een officiële instantie zoals de Vlaamse overheid of Energiehuis BEA zal je nooit via e-mail, sms, of telefoon vragen naar je wachtwoord, bankgegevens of andere persoonlijke en gevoelige gegevens.”