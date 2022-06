Philip (37) is winnaar van de Gouden 11: “Met één ploeg gespeeld en gewonnen”

Aalst Aalst zocht verkoeling onder de bomen van het stadspark, met een ijsje of op het water van de Dender

Zaterdag was het puffen geblazen met temperaturen boven de 30 graden, ook in Aalst. Wie geen vrienden had met een zwembad of niet naar de zee was vertrokken, ging op zoek naar een ijsje of een winkel met airco. Of zocht verkoeling in het geweldig mooie stadspark van Aalst. Ook de bootjes op de Dender van The Outsider waren populair.

19 juni