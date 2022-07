Peter De Clercq wint criterium voor Gentlemen, publiek stroomt toe

Aalst Supporters Eendracht Aalst vinden abonne­ments­prij­zen te hoog, maar voorzitter is duidelijk: “Tickets te duur? Dat fans dan thuisblij­ven”

De supportersclubs van Eendracht Aalst zijn misnoegd over de hoge prijs voor een seizoensabonnement. “We zijn de duurste ploeg uit de streek, maar zijn al lang niet meer de beste ploeg uit de regio. We roepen het bestuur op om met ons in overleg te gaan", zegt het collectief Eendracht Maakt Macht.

24 juli