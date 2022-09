Pertotal beloont winnaar eendjesrace met 1.000 euro

Aalst Sint-Jozefskerk is op het einde van haar Latijn: “Dit najaar veiligheid van omgeving verzekeren, restaura­tie start in de lente van 2023"

Een renovatiebedrijf inspecteerde woensdagmiddag de Sint-Jozefskerk van Aalst om te zien in welke staat de hoogste kerk van Aalst nu eigenlijk is. De conclusie: de kerk is helemaal aan het einde van haar Latijn. Bakstenen komen los, glasramen vallen naar beneden. In maart 2023 start de renovatie, maar in het najaar wil de stad al een bedrijf inschakelen om ervoor te zorgen dat er geen brokstukken neervallen op de speelplaats van de school SMI en de straten in de omgeving.

