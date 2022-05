Personenwagen botst met ambulance in Aalst

Kerksken Beekstraat afgesloten voor waterlek, ook elektrici­teit uitgeval­len

In de Beekstraat in Kerksken bij Haaltert is vrijdagavond een waterlek ontstaan onder het voetpad vlak aan de school. Vermoedelijk gaat het om een breuk in de waterleiding. Er zou minstens 100.000 liter water weggelopen zijn.

13 mei