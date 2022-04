Personeel van 't Filetpurken wil bazen hart onder de riem steken en organiseren spaghettifestijn

Het noodlot sloeg afgelopen vrijdag toe voor Ellen en haar partner Olivier toen er een brand was uitgebroken in hun restaurant in de Kerkstraat in Aalst. De schade is aanzienlijk, en door de brand kan het restaurant een tijd zijn deuren niet meer openen.

Het personeel was ook zwaar aangeslagen en wil daarom een steentje bijdragen aan hun bazen om de schade zo snel mogelijk te kunnen herstellen. Op vrijdag 22 april organiseren zij een spaghettifestijn en kan je een spaghetti aankopen aan 15 euro per persoon. Je kan ook een liter spaghettisaus kopen voor 17 euro per liter.

Iedereen die het restaurant wil steunen kan bestellen tot woensdag 20 april en afhalen op twee locaties. De afhaal kan gebeuren op het Priester Daensplein recht over de Sint Martinuskerk of in Café half Af in de Hoofdstraat in Appels.

In Aalst kan je afhalen van 16 uur tot 20 uur en in Appels kan je vrijdag de hele dag afhalen. Bestellen kan door het bedrag van jullie bestelling te stortten op rekeningnummer BE56 3631 9259 8388. Bij de mededeling vermeld je dan het aantal porties spaghetti en of spaghettisaus en waar jullie deze komen afhalen samen met je naam. “We hopen langs deze weg zoveel mogelijk te kunnen helpen zodat de zaak weer kan opgebouwd worden", klinkt het.

De uitbaters zelf wisten niets van deze actie, maar zijn aangenaam verrast dat ze dit willen doen. “We wilden eventueel zelf iets organiseren, maar het doet ons heel veel deugd dat ons personeel dit voor ons doet", zegt Ellen.