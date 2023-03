Personeel van Delhaize in Aalst staakt: “Een klant mocht niet binnen en gaf me boos een duw”

Voor een gesloten deur

Nog meer acties?

Mario De Backer werkt al 39 jaar voor Delhaize Aalst en hij is heel bezorgd. “Het is hier altijd een goeie winkel geweest. Met de beste cijfers van België. Ik heb de goeie en minder goeie tijden meegemaakt. De Delhaize van Aalst is rond het jaar 1980 geopend. Daar was ik net niet bij, maar voor het overige heb ik hier de hele geschiedenis beleefd. Vroeger had je in Aalst de Colruyt en Delhaize, je had de keuze tussen die twee. Volgend jaar kan ik op pensioen, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wilde nog wat voortdoen”, zegt Mario, verantwoordelijk voor de drankenafdeling. “De trend is wel al een tijdje aan de gang. Eerst hebben ze de slagerij verzelfstandigd en het onthaal afgeschaft. Als vakbonden reageren we daar dan op. Sinds de overname van de Nederlanders zitten ze echt in besparingsmodus.”