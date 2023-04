Personeel van Delhaize Aalst wil staken, maar directie stuurt deurwaarder: “Supermarkt de rest van de dag open”

LEVENSVER­HAAL. Hardrockpi­o­nier William Souffreau (76) is overleden: “’De Zoef’ had een stem als een bokshand­schoen”

Droevig nieuws uit de Aalsterse muziekwereld, want William ‘De Zoef’ Souffreau is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijdje ziek. Souffreau was met zijn band Irish Coffee één van de rockpioniers van België en de allereerste hardrocker van het land. “Ooit speelde hij in het voorprogramma van Motörhead.”