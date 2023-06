Peperstraat en De Ridderstraat voortaan woonerf: “Voetgangers mogen volledige breedte van de weg gebruiken”

Heel wat Aalste­naars volgen assisen­zaak Ilse Uyt­tersprot vanop de eerste rij: “Aan de nabestaan­den tonen dat we er voor hen zijn”

Aalst leeft mee met de familie en vrienden van de vermoorde ex-burgemeester Ilse Uyttersprot, zoveel is zeker. “Het is zo erg”, wordt niet alleen uitgesproken bij de bakker in Aalst, of op café of sociale media, maar ook in het publiek van het assisenproces in Gent. In het publiek zaten enkele bekende Aalsterse koppen die geen seconde van het proces willen missen. “Ik wil gerechtigheid zien geschieden.”