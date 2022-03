Paul is 50 jaar kapper in Gijzegem: “Stoppen zit er nog niet in, ik doe het nog te graag”

GijzegemVijf decennia al knipt Paul Putteman (72) de kapsels van de dames en de heren in zijn kapsalon in Gijzegem. 50 jaar kapper Paul, wees maar zeker dat dat gevierd is in Salon Putteman.

“Ik ben gestart in 1972, op 1 maart, toen ik 22 jaar oud was. Dat is 50 jaar geleden. Mijn eerste kapsalon was niet op deze locatie, maar hier wat verderop, langs de Steenweg naar Oudegem. Het was in het begin een eenmanszaak tot ik mijn vrouw leerde kennen. Mijn vrouw Josée is meegegroeid in de zaak. Ze is geen kapster, maar ze is hier onmisbaar. Buiten de eerste twee à drie jaar dat ik het kapsalon alleen openhield, hebben we altijd samen samengewerkt, dag in dag uit”, vertelt de kapper uit Gijzegem.

Gestart zonder één klant

Paul heeft met zoon Kim een opvolger. “Hij heeft de zaak overgenomen in 2014, maar ik blijf fulltime bezig. Natuurlijk blijf ik het graag doen. Ik ben fier op Kim, maar blijf zelf ook serieus gepassioneerd. Het is geen geheim, ik doe mijn werk doodgraag. Er zijn klanten die al 50 jaar hun haar door mij laten knippen, maar ik knip ook het haar van de jonge generatie hoor. Ik ben nog altijd mee met de tijd”, zegt hij.

Volledig scherm Paul Putteman in zijn kapsalon in Gijzegem. © Swirko

In het begin was het niet simpel. “De eerste zes maanden moet je je klantenbestand opbouwen. Ik ben gestart zonder één klant. In 1979 is zoon Kim geboren en heb ik de eerste medewerkster in dienst genomen. Mijn medewerksters werken hier minimum 10 jaar. Een van kapster is hier al 28 jaar. Het is een vast team, een echte familiezaak. We doen misschien geen uitzonderlijke dingen, maar wat we doen dat proberen we goed te doen.”

Londen

Paul ging doorheen zijn carrière regelmatig naar Londen om inspiratie op te doen. “Ik ga daar al heel mijn leven naartoe, eens in het voorjaar en een keer in het najaar. Om te zien wat er daar gebeurt in de kapsalons. Je kan dat natuurlijk niet klakkeloos overnemen, maar sommige dingen kan je gebruiken in Gijzegem”, zegt Paul. Hij was in de regio een van de eerste die met brushen begon. “Dat was een kantelpunt in ons vak. Vroeger zaten de vrouwen op een rij, met krulspelden in hun haar. De snit werd belangrijker en belangrijker sinds de jaren 70.”

De Gijzegemse kapper viel regelmatig in de prijzen. “In mijn startperiode deed ik vaak mee aan kapperswedstrijden en won ik vaak een prijs. Op de duur moest ik wel een keuze maken: doe ik daarmee verder? Met die internationale wedstrijden ben je dan drie dagen weg. Ik besloot om me op mijn zaak in Gijzegem te focussen”, zegt hij. Stoppen zit er nog niet in, daarvoor is de goesting te groot. “Ik doe het nog te graag”, zegt Paul.

