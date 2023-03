Pastorietuin van Erembodegem met natuurkunst is geopend: “Oase van rust voor iedereen”

Ouders verzamelen meer dan 15.000 euro voor inclusief gezel­schaps­spel: “Leefwerel­den kind met en zonder beperking dichter bij elkaar brengen”

Wendelien De Baere (47) uit Aalst ontwierp samen met De Ouders vzw het belevingsspel ‘Expeditie Inclusief’, dat de leefwerelden van kinderen met en zonder beperking via allerlei opdrachten dichter bij elkaar brengt. Ondertussen zamelde de vzw meer dan 15.000 euro in via crowdfunding. “Met het opgehaalde geld gaan we nu spelkoffers maken die scholen, jeugdbewegingen en andere organisaties binnenkort in heel Vlaanderen en Brussel kunnen gebruiken”, vertelt Wendelien.