Pastoor Hans Vandenholen krijgt de sleutels van de Sint-Martinuskerk

Mijntelco Supersnel internet in huis? Voor 50 euro per maand biedt deze provider 1 Gigabyte per seconde aan

Internetprovider edpnet biedt voortaan supersnel internet aan. Het maakt daarvoor gebruik van het glasvezelnetwerk van Proximus. Door de optie Fiber Pro Boosted aan je abonnement toe te voegen, surf je als klant supersnel tegen 1 Gbps (Gigabit per seconde). Maar is edpnet daarmee ook één van de aantrekkelijkste opties op de markt? En heb je wel 1 Gbps nodig voor jouw surf- of streamgewoontes? Mijntelco.be zocht het uit.

14 oktober