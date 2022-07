Pas zondag uitsluitstel over deelname gele trui aan na-tourcriterium in Aalst

Groene trui Wout Van Aert kiest ervoor om na de Tour de France een dagje in Parijs door te brengen met zijn gezin. Johny Van den Borre heeft nochtans hemel en aarde bewogen om de sensatie van deze Tour naar Aalst te krijgen. “Je kan ze natuurlijk niet verplichten he", zucht hij. Wel zeker van de partij: Yves Lampaert, Frederik Frison, Brent Van Moer, Florian Vermeersch, Edward Planckaert, Amaury Capiot en Guillaume Van Keirsbulck. Op Lampaert na een mager beestje. “Pojacar en Vingegaard hebben we ook een contract aangeboden maar zij beslissen pas nadat ze in Parijs over de streep gebold zijn. We doen er alles aan om minstens één van hen op ons na-tourcriterium te krijgen. Nog nooit heb ik meegemaakt dat het zo stroef loopt", zucht Van den Borre.