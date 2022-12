Pakjestruck van radiozender Joe nog een hele dag op de Grote Markt van Aalst: “Schenk een kerstcadeau aan kinderen in armoede”

Aalst Zoveelste ongeval aan Petrus Van Nuffel­straat, bewoners ook zonder elektrici­teit nadat elektrici­teits­kast werd afgereden

In de Petrus Van Nuffelstraat in Aalst is vrijdagochtend opnieuw een ongeval gebeurd tussen twee voertuigen. Een bestelwagen en een personenwagen kwamen er in aanrijding met elkaar. De bestelwagen eindigde na het ongeval tegen een elektriciteitskast en een voortuin, waardoor de buurt ook zonder elektriciteit zit.

13:44