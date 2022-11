Pakjestruck van JOE komt vrijdag naar Aalst: “Samen zo veel mogelijk kinderen gelukkig maken met een mooi kerstcadeau”

Aalst Schoonder­ha­ge opent pop-up in Pieter Van Aelst-winkelgale­rij: “Kunstwerk­jes van onze creatieve­lin­gen”

Vzw Schoonderhage heeft een pop-up geopend in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij in Aalst. Alles wat je er ziet, van keramiek tot tekeningen tot andere kunstwerkjes, is gemaakt door de mensen die begeleid worden in Schoonderhage.

15:23