Pakjesbezorger PostNL aan de haal met fiets tijdens ronde: “Stelen van jobstudent die wat geld probeert te verdienen... Dat doe je niet”

Het incident gebeurde rond 14.45 uur op donderdagnamiddag. Een koerier van postbedrijf PostNL was er aan het leveren toen hij plots stopte voor een woning. Hij deed de deur van zijn bestelwagen open en keek dan even rond, na een tijdje stopt hij plots een fiets in zijn wagen en rijdt hij gewoon verder. De fiets was van een jobstudent. “Die jongen probeert een beetje geld bij te verdienen en dan gebeurt er zoiets, het is ongehoord", vertelt zijn baas Luc.

Wie de koerier is, is niet duidelijk. De politie werd alleszins op de hoogte gebracht en zal de beelden ook nog in hun bezit krijgen. “Het was geen nieuwe fiets, een zeer oude, maar dat maakt voor mij niet uit. Het principe is dat je niet steelt, en al zeker niet als je pakjes rondbrengt", klinkt het. Luc probeerde ook zelf iemand van PostNL te bereiken, maar slaagde hier niet in.