Paashaas komt ook langs op de kinderafdeling van het ziekenhuis dankzij Foundation Jana De Koker

Foundation Jana De Koker bezorgt zo kinderen een aangenamere Pasen tijdens hun opname. “Ook dit jaar vroeg de paashaas aan Foundation Jana De Koker of we hem een handje konden helpen. Samen met hem maakten we mooie paaszakjes. In totaal werden er maar liefst 400 paaszakjes uitgedeeld over onze 11 ziekenhuizen. Voor een lach van een kind”, zegt Team Foundation Jana De Koker.