Paardenkastanjes in Frans Blanckaertdreef gerooid: “Ze lijden aan bloedingsziekte”

De stad wil de zieke bomen verwijderen uit ‘den broinen dreef’ - zoals de straat al eens genoemd wordt in Aalst. De paardenkastanjes in de Frans Blanckaertdreef aan sportcomplex Osbroek lijden aan een bloedingsziekte. In de plaats komen nieuwe paardenkastanjes die tegen de ziekte bestand zijn. “De oorzaak is een algemene achteruitgang van de populatie paardenkastanjes in West-Europa. Er doet zich een bloedingsziekte voor, waardoor de bomen verzwakken. We zullen nu een aantal bomen rooien, maar het is nu al duidelijk dat ook andere bomen ziek zijn en dus gerooid zullen moeten worden. Uiteraard worden er nieuwe paardenkastanjes geplant. Er is gekozen voor een sterkere variëteit van paardenkastanjes die bovendien geen vruchten dragen, waardoor die niet op geparkeerde wagens kunnen vallen”, legde schepen Katrien Beulens (N-VA) de maatregel uit. In de dreef dienen 26 paardenkastanjes gerooid te worden. Er zal niet geparkeerd kunnen worden in de werkzone.