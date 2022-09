Paard belandt in beek, eigenaar en brandweer kunnen dier snel bevrijden

Aalst Geparkeer­de oldtimer gaat volledig in vlammen op, technisch defect waarschijn­lijk oorzaak

In de Treinstraat in Aalst is zondag in de vooravond een Audi oldtimer volledig in vlammen opgegaan. Het voertuig stond er geparkeerd toen de brand ontstond. In een mum van tijd sloegen de vlammen door de auto en was het onmogelijk om het voertuig nog te redden.

25 september