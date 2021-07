Overlever Bende Van Nijvel: “Ik wilde Peter R. de Vries vragen zich vast te bijten in Bende-dossier”

De Zwarte Cobra

Van de gebeurtenissen werd een boek geschreven door David en Annemie Bulté en een film gemaakt door Stijn Coninx: ‘Niet Schieten’. “Peter R. de Vries heeft dat boek eens tijdens een vakantie gelezen en schreef er lovende woorden over op Twitter. Wist je dat een van de pistes is dat er een Nederlandse connectie was met de Bende Van Nijvel? In de buurt van de Delhaize is er na de aanslag een Nederlandse Mercedes gevonden. Het Delta-speurdersteam heeft indertijd onderzocht of er een link was met het Nederlandse drugsmilieu. In de buurt van de Immerzeeldreef woonde toen een groep Nederlanders die niet werkten, maar wel volop geld uitgaven. Een hypothese is dat ze drugs invoerden via het nabijgelegen vliegveld aan de Affligemdreef en dat er een link was met de Nederlandse drugsbaas Henk Rommy, alias De Zwarte Cobra. Wij blijven ons afvragen of er op een of andere manier een Nederlandse connectie was met de Bende.”