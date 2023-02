Overleden Aalsterse carnavalist David (48) herdacht aan zijn frituur: “Hij zal voor altijd deel uitmaken van onze carnavalsgroep.”

Allereer­ste Ajuinen­duik in Aquatopia: “Wie een gouden bal uit het water haalt, die wint!”

Bezoekers kunnen maandag terecht in zwemparadijs Aquatopia om deel te nemen aan de allereerste Ajuinenduik. Vanop de springtoren in het zwembad worden dan honderden ballen in het water gegooid, en er vallen prijzen op te duiken...