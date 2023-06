Overeenkomst tussen Jan De Nul en Duitse energieleverancier: “Twee ultramoderne installatieschepen voor bouw windmolens op zee”

ASSISEN LIVE. Ex-part­ners Jurgen D. huiveren als ze terugden­ken aan hun relatie: "Ik ben ontsnapt, maar had ook een slachtof­fer kunnen zijn”

Op de vijfde dag van het assisenproces tegen Jurgen D. komen er alweer heel wat getuigen aan het woord. Deze keer vooral mensen die dicht bij de beschuldigde staan of stonden. Vooral naar de getuigenissen van enkele ex-vriendinnen en familie van Jurgen D. wordt met grote interesse geluisterd. Een fraai beeld van Jurgen schetsen die vrouwen niet. In een brief vanuit de gevangenis naar een ex-partner schreef hij: “Ik ga mijn appartement proberen te houden. Dat staat toch nog op mijn bvba.”