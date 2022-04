Oudere man zonder papieren bewusteloos op straat teruggevonden met hoofdwonde: “Gewoon gevallen of slachtoffer van overval?”

Het was rond 6.30 uur woensdagochtend dat een passant de man zag liggen op de grond aan het Bauwensplein, vlak voor een woning. De oudere man was buiten bewustzijn en had een hoofdwonde opgelopen. De politie en een ambulance werden meteen verwittigd en kwamen ter plaatse om de man over te brengen naar het ziekenhuis. De man leefde nog, maar had geen enkel identiteitsbewijs bij zich, waardoor het op dit moment nog onduidelijk over wie het precies gaat.