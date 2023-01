Oudere man zit maar liefst 45 minuten vast in lift: alarmcentrale was niet bereikbaar

Het incident gebeurde zaterdagnamiddag op het eerste verdiep van het gebouw aan de Oude Vismarkt in Aalst. Een oudere man kwam er vast te zitten in de lift en probeerde de liftcentrale te bereiken. Hij slaagde hier echter niet in en ook de lift kwam niet meer opnieuw in werking. Na drie kwartier kwam de brandweer van Aalst en Lede tussenbeide en konden ze de oude man bevrijden uit de lift. Hij raakte niet gewond en moest niet naar het ziekenhuis, maar was wel enorm opgelucht dat hij naar buiten kon.