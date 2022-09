Oude Vismarkt vol engagement én gezelligheid: “Casa Del Mundo met Afrikaanse, Spaanse en Indonesische lekkernijen”

“Meer dan 30 verenigingen of organisaties stellen zich voor op de info- en verkoopsmarkt. Allemaal hebben ze iets te maken met de mondiale thema’s van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Casa Del Mundo brengt ieder jaar een thema op basis van de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. In 2022 kiezen we SDG 13: Klimaatactie, neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden”, zegt Jos Schockaert van Casa Del Mundo. “Daarbij focust Casa del Mundo in samenwerking met Het Energiehuis (vzw BEA) enerzijds op hernieuwbare energie en reductie van het energieverbruik in eigen land.” Met een lokaal, bio of fairtrade drankje kon het publiek zondagnamiddag genieten van de muzikale optredens op het groot podium.