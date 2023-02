Oud carnavalsdecor ligt te verkommeren onder een zeil: “Een spijtig einde van een stukje Aalsters erfgoed.”

Mijnenergie Zoveel bespaar je wanneer je drie oude keukentoe­stel­len vervangt door exemplaren met een beter energiela­bel

De keuken is uitgegroeid tot een echte leefruimte. Het is dan ook een kamer waar een groot deel van ons energieverbruik zich situeert. Maar in veel gevallen schuilt er nog een groot besparingspotentieel door te kiezen voor toestellen met een gunstiger energielabel. Mijnenergie.be ging na hoeveel voordeel je dat kan opleveren.