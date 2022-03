Oproep: Kunstoevers zoekt kunstenaars voor editie 2022

Ben je (professioneel of als hobby) bezig als kunstenaar en heb je een band met Aalst? Dan kun je je nog tot 31 maart aanmelden om je werk tentoon te stellen in de Kunstoeversexpo. Iedereen die zich inschrijft, krijgt een plekje op de tentoonstelling in Walstroom (Tragel 5, Aalst). Alle soorten beeldende kunst zijn meer dan welkom: 2D en 3D, schilderkunst, fotografie, video, installaties, sculpturen enzovoort.

Netwerk

Je kunt ook meedingen naar extra exposure. Er lopen verschillende wedstrijden. Meer info daarover op de website van de stad. Deelnemers die door Netwerk geselecteerd worden, kunnen hun werk tentoonstellen in Netwerk Aalst. De jury van Netwerk focust in haar selectie op nieuwe en experimentele kunstpraktijken (video, foto, graffiti, schilderkunst, installaties en alle andere multidisciplinaire praktijken). Valt jouw werk in deze categorie en wil je je werk graag tentoonstellen in dit bastion voor hedendaagse kunst? Meld je dan zeker aan via de website van de stad Aalst.

De nieuwe Aalsterse vzw Rotor geeft jonge, niet-professionele makers de aanzet voor een atelierwerking in Aalst. Rotor zal twee kunstenaars (of één collectief) selecteren die gedurende een bepaalde periode hun intrek nemen in een mobiel atelier in hartje Aalst. Ben jij een startende kunstenaar op zoek naar ruimte in Aalst? Meld je dan zeker aan!

Straatbeeld

Voor het project ‘StraatBeeld’ gaat de stad op zoek naar prikkelende beelden om in het straatbeeld tentoon te stellen gedurende de zomermaanden van 2022. Een jury maakt de selectie. Als je werk eruit gepikt wordt, komt het terecht op een van onze spandoeken in de Aalsterse binnenstad. Wil jij je werk in het Aalsterse straatbeeld zien verschijnen? Meld je dan zeker aan.

Ontwerp samen met Kunstoevers ‘Zomerkunst met de buurt’. Vorige zomer ontwierpen buurtcomités kunstige picknicktafels, begeleid door een kunstenaar. Ook dit jaar gaat Kunstoevers op zoek naar kunstenaars die willen deelnemen aan een participatief project met de buurten deze zomer. Wil jij graag op de hoogte blijven van onze plannen? Schrijf je zeker in.

Meer info via www.aalst.be.