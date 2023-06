Oppositie verhoogt druk op burgemeester D’Haese (N-VA): “Een deel van de straatverlichting brandt weer, maar het is echt niet voldoende.”

ASSISEN DAG 1. Ondervra­ging beschuldig­de in pro­ces-Uyt­tersprot: “Ze liet een heel diepe zucht en ik dacht dat dit over mij ging. Dat was de trigger”

Vandaag is in het Gentse hof van assisen het proces tegen Jurgen D. (52) begonnen voor de moord op Ilse Uyttersprot. Na de eerste procesdag houdt D. vol dat de feiten in een opwelling gebeurden. “Ik ben die morgen heel impulsief naar de berging gegaan, heb een hamer genomen en heb geslagen. Dat heeft misschien 10 à 15 seconden geduurd.” Herlees hieronder het relaas van de eerste procesdag.