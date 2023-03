Opnieuw tweerichtingsverkeer aan Sint-Jozefskerk: “Omleiding is opgeheven”

“Sinds december 2022 was de Esplanadestraat afgesloten voor alle verkeer omwille van de stabiliteitsproblemen van de Sint-Jozefkerk. Er gold een omleiding die nu wordt opgeheven”, zo zegt de stad Aalst. Ondertussen zijn er stellingen gebouwd in de kerk waardoor de stabiliteit geen probleem meer is.

“Aan het Esplanadeplein wordt het verkeer voor de Sint-Jozefkerk opnieuw in twee richtingen georganiseerd. Het verkeer rijdt er over de bushalte. De rijbaan zelf wordt in 2 rijstroken verdeeld. Als gevolg wordt ook de omleiding voor +3,5 ton via de Denderstraat opgeheven. In het andere deel van het Esplanadeplein wordt het enkelrichtingsverkeer hersteld en wordt het parkeren opnieuw toegelaten.”