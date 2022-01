Opnieuw ongeval met dodelijke afloop in Aalst: Michel Gelaude (67) na hartfalen overleden in ziekenhuis

AalstVoor de tweede dag op rij is er een dode gevallen in het verkeer in Aalst. Michel Gelaude (67) bekend als uitbater van de Carlton in Aalst werd donderdagnamiddag getroffen door hartfalen op de Siesegemlaan in Aalst en kwam op zijn dak in de gracht terecht. Hij werd nog ter plaatse gereanimeerd, maar is enkele uren later overleden in het ziekenhuis.