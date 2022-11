Opnieuw feest in woonzorgcentrum De Toekomst: ‘Bep’ de Cock viert 100ste verjaardag

Elisabeth is haar officiële naam maar eigenlijk noemt iedereen haar Bep. Ze is van Nederlandse afkomst, net als haar man zaliger. Het werk van haar overleden echtgenoot bij Unilever bracht hen naar België. In 1951 huwden ze in ons land. Eerst woonden ze in Merksem, waar acht van hun negen kinderen werden geboren. Door de tewerkstelling van Justinus in de vestiging Iglo-Ola in Baasrode kwamen ze in Aalst terecht. Met negen kinderen die geboren zijn over een periode van 12 jaar was Bep voltijds huismoeder. Ze hield enorm van lezen en handwerk. Ze maakte heel wat ‘merklappen’, waarop de naam en geboortedatum van een baby’tje werden verwerkt. Tot haar 95 woonde ze in een serviceflat in De Kastanjevesten. Sindsdien verblijft ze in WZC De Toekomst, waar haar verjaardag een dagje vroeger, op vrijdag 18 november, eerst met de medebewoners en vervolgens samen met haar dochters werd gevierd.