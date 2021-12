Opnieuw dodelijk slachtoffer na geweld in Aalst: Lukas (29) twee weken na feiten overleden aan verwondingen

Aalst OLV-neurochi­rurg in open brief: “Wie vaccin weigert, heeft ook geen recht op terugbe­taal­de zorg”

Geoffrey Lesage, neurochirurg van het OLV-ziekenhuis in Aalst, haalt in een open brief hard uit naar de overheid. “De incompetentie van onze politieke overheden is stilaan grenzeloos. De vierde coronagolf is hiervan een dodelijk bewijs”, schrijft hij. De arts vindt dat er harde maatregelen moeten komen voor wie zich niet wil laten vaccineren. “Als men beslist zich niet te vaccineren, dan beslist men ook dat men zelf de zorg moet bekostigen als men ziek wordt.”

2 december