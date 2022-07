Openluchtcinema op wondermooie locaties in Aalst: “Met blockbusters op het programma”

Op woensdag 17 augustus is er de film ‘Drunk’ in zomerbar Bloom. Op 18 augustus kan je naar “Promising Young Woman’ in Walstroom aan de Tragel. In datzelfde Walstroom speelt op 19 augustus ‘Nomadland’ en op 20 augustus ‘Dune’. Daarna is het weer op Bloom te doen, op 24 augustus speelt daar Top Gun. Bij Stinne in de Putstraat in Meldert is er op 25 augustus ‘De Patrick’ en tenslotte kan je naar ‘Stand by me’ op 26 augustus in het trefcentrum van Moorsel.