Opendeurdag bioboerderij De Loods in Week van de Korte Keten: “Met workshop planten en welzijn”

“Het ligt voor de hand dat we als bioboerderij volop de kaart trekken voor biovoeding. Uiteraard verliezen we het belang van de korte keten hierbij niet uit het oog. Daarom sluiten we de week van de korte keten graag af met onze opendeurdag”, zegt Bruno Eeman, manager Bioboerderij De Loods. Om 14.30 uur kan je de workshop ‘planten voor het welzijn van vrouwen’ volgen. De workshop wordt gegeven door Liesbeth De Clercq. “De Clercq Liesbeth alias Druïda/ Herboriste neemt je mee door een kruidige vertelling over de heilzame werking van een aantal typische vrouwenplanten. Aansluitend is er workshop waar zij met de deelneemsters een geheime wonderzalf zal bereiden”, zegt Bruno. Let op: maximaal aantal deelnemers is 15 en inschrijven is verplicht. Deelname 12 euro per persoon. Inschrijven kan via boerderij@deloodsvzw.be